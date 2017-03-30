“الزكاة والدخل”: هكذا سيتم تحديد الضريبة الانتقائية للسلع

قالت هيئة الزكاة والدخل إن المنتجات والسلع التي تباع بأسعار مختلفة، سيتم فرض الضريبة الانتقائية عليها بناءً على السعر السائد في السوق.

وأوضح مدير إدارة الضريبة الانتقائية بالهيئة خلاد خريص، أنه لن يتم فرض الضريبة الانتقائية على البضائع المنتجة محلياً التي تتلف داخل المصنع، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن البضائع التي خرجت من المصنع أو انتهت تواريخ صلاحيتها فإن اللائحة ستحدد فرض الضريبة عليها من عدمه.

وأبان خلال لقاء عقد أمس الأربعاء بغرفة تجارة وصناعة جدة، أن الهيئة منحت كل شخص يحوز سلعاً خاضعة للضريبة الانتقائية 45 يوماً لتقديم إقرار إلزامي يكون لمرة واحدة فقط، لافتاً إلى أنه تم منح المستوردين والمنتجين الملزمين بالتسجيل على موقع الهيئة فترة سماح لمدة 15 يوماً، إضافة لإلزامهم بتقديم إقرار كل شهرين لتصبح المدة 75 يوماً.