حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تهيؤ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية ، الرياض وكذلك تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة وتمتد الى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ،في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف،وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج

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