 مسابقات ودورات بمركز نشاط الحجفار في صامطة | فيفاء أون لاين
الخميس, 2 رجب 1438 هجريا, الموافق 30 مارس 2017 ميلاديا

مسابقات ودورات بمركز نشاط الحجفار في صامطة

مسابقات ودورات بمركز نشاط الحجفار في صامطة
فيفاء اون لاين - صامطة

ينظم مركز النشاط الاجتماعي بالحجفار التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة يوم الأحد المقبل ، دورة رياضية في كرة القدم لفئتي الشباب والكبار وذلك بمقر المركز .
وأوضح مدير المركز محمد بن علي صميلي، أن المركز بصدد تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والدورات التطويرية والمعارض التثقيفية تزامنًا مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ، حيث تشمل البرامج كذلك حملة توعوية بعنوان ” تحدي المشي “، الهادفة إلى التشجيع على رياضة المشي و تعزيز الأنماط الصحية الإيجابية لأفراد المجتمع المشاركين .
وأضاف أن البرامج تشمل أيضًا معرضًا لصحة الأسنان وإقامة عدد من الدورات التطويرية والمسابقات في الإلقاء والشعر .

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