مسابقات ودورات بمركز نشاط الحجفار في صامطة

ينظم مركز النشاط الاجتماعي بالحجفار التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة يوم الأحد المقبل ، دورة رياضية في كرة القدم لفئتي الشباب والكبار وذلك بمقر المركز .

وأوضح مدير المركز محمد بن علي صميلي، أن المركز بصدد تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والدورات التطويرية والمعارض التثقيفية تزامنًا مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ، حيث تشمل البرامج كذلك حملة توعوية بعنوان ” تحدي المشي “، الهادفة إلى التشجيع على رياضة المشي و تعزيز الأنماط الصحية الإيجابية لأفراد المجتمع المشاركين .

وأضاف أن البرامج تشمل أيضًا معرضًا لصحة الأسنان وإقامة عدد من الدورات التطويرية والمسابقات في الإلقاء والشعر .

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