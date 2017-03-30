تفاصيل .. وفاة معلمة أثناء شرحها الدرس لطالباتها

تعرضت إحدى المعلمات بالمدرسة الثانوية الـ68 للبنات بحي السامر بجدة لغيبوبة سكر لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة وهي تؤدي عملها ورسالتها أمام طالباتها.

وأوضح أبو فهد الحارثي زوج المعلمة، وفقا لـ”الوطن”، أن زوجته بسمة البركين (44 عاما)، خرجت للعمل في صحة جيدة صباح أمس الأربعاء، لكنه تلقى اتصالا هاتفيا يفيد بتعرضها لغيبوبة سكر، مشيرا إلى أنه أخذ جهازها العلاجي وذهب للحاق بها في المدرسة لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وأشار إلى أن زوجته تركت 3 أولاد وبنتاً، وكانت تعمل معلمة للغة الإنجليزية، وتم الصلاة عليها بالحرم المكي بعد صلاة العشاء أمس.

من جانبها، نعت إدارة التعليم في محافظة جدة المعلمة البركين التي لفظت أنفاسها وهي تؤدي واجبها ورسالتها، كما نعتها إدارة مدرستها عبر حسابها على موقع “تويتر”.