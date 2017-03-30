فتح باب القبول والتسجيل في “القوات البرية”

فتحت اللجنة المركزية بقيادة القوات البرية الملكية السعودية اليوم (الخميس) ولمدة أسبوعين، التسجيل الإلكتروني والقبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية برتب وكيل رقيب وعريف وجندي أول.

واشترطت القيادة للتقديم أن يكون المتقدم قد حصل على دبلوم معهد الإدارة العامة أو الكلية التقنية أو ما يعادلها أو دبلوم لا يقل عن عام بعد الثانوية العامة في تخصصات الحاسب الآلي مشتملةً برمجة وشبكات وصيانة ومشغل حاسب.

ودعت الراغبين في التقدم إلى زيارة بوابة الوظائف بالموقع الإلكتروني للقوات البرية لمعرفة كل التفاصيل.