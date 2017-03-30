القبض على عصابة “افريقية” تخصصت في سرقة الإبل

تمكّن مخفر مركز الشيحية -شمال محافظة البكيرية- من ضبط تشكيل عصابي امتهن أفراده القيام بسرقات للإبل من حظائر خاصة للماشية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن أفراد هذا التشكيل بلغوا 7 متهمين من جنسية أفريقية تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس.

وبيّن أن إجراءات البحث والتحري أسهمت في رصد المتهمين والقبض عليهم، وقد ضبط بحوزتهم مركبة نقل خاصة قاموا باستخدامها لهذا الغرض.

وأشار السحيباني إلى أن المتهمين أقروا عند سماع أقوالهم بمسؤوليتهم تجاه تلك السرقات والتي شملت محافظتي عنيزة وعقلة الصقور ومركز الشيحية، وجرى إيداعهم التوقيف واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة بحقهم.