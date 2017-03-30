خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الصيني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الصيني الفريق أول جوي شيوي تشي ليانغ.

وتم خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون العسكري بين البلدين إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وسفير الصين لدى المملكة لي هوا شين وعدد من المسؤولين.

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