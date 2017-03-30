ختام ورشة “عون التدريبي” في جدة

اختتمت مساء أمس الأربعاء ورشة “عون التدريبي” التي نظمتها الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر بالتعاون مع مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام في محافظة جدة، والتي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي.

وحظيت الورشة بتفاعل كبير من منسوبي المستشفى ومقدمي الرعاية، وشارك الحضور بمداخلاتهم واستفساراتهم من خلال نقاش مفتوح مع المختصين ومن مقدمي الورشة، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر من أجل توفير أفضل الخدمات لمرضى ألزهايمر، وما تقدمه ورش العمل التي تنظمها في معظم مناطق المملكة من معلومات قيمة للمهتمين والمختصين ومقدمي الرعاية، مؤكدين استفادتهم من الورشة التي تطبق على أرض الواقع وتحقق أهدافها المرجوة منها والمتمثلة في دعم مقدمي الرعاية بما ترسمه لهم من خارطة طريق تعينهم في تعاملهم مع ذويهم من مرضى الزهايمر، وبما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة من قبلهم.

وحاضر في الورشة كل من الدكتور محمد باشيخ استشاري أمراض الباطنة والمسنين بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الجمعية، وعضو اللجنة العلمية بالجمعية، والدكتورة نسرين جستنيه، استشارية أمراض الشيخوخة وطب الأسرة وكبار السن والعناية التلطيفية بمستشفى الحرس الوطني بجدة، استعرضوا خلالها (14) محوراً أساسياً يجب أن يكون مقدم الرعاية ملم بها.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر الشكر الجزيل لبنك الجزيرة على جهودهم في دعم ورش العمل التوعوية للجمعية لإيمانهم التام بهذه الرسالة الإنسانية والتوعية الهامة.