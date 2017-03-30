معلم يقطع إجازته رغم خطورة عمليته ليساند زملائه ويكمل منهج طلابه

لا يقتصر تلبية نداء الواجب على العسكريين، فقد ضرب المعلم مشعل بن محمد العتيبي بثانوية القاضي عياض بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية باسكان منسوبي الحرس الوطني بالرياض أروع الأمثلة في التضحية من أجل استكمال منهجه التعليمي وعدم ترك طلابه لاسيما وأن المرحلة الثانوية تتطلب استمرارا بالمناهج والمتابعة وملفات الإنجاز والأبحاث والمشاريع.

وتعود التفاصيل إلى خضوع المعلم لعملية جراحية “البطن المفتوح” وشدد الأطباء على ضرورة تمتعه بإجازة مرضية، إلا أن هم أداء الواجب كان أكبر من الآلام الجسديه ليلتحق بزملائه بحضورهم وعودته للقصول الدراسية.

وسجل مكتب تعليم شرق الرياض إعجابه بمبادرة المعلم، حيث حضر مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني

ومساعد مدير المكتب الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي وقائد المدرسة عبدالله القرقاح لتكريم المعلم بين طلابه لتأصيل مبادئ تقدير من يضحي لأجل وطنه وأبناء الوطن.