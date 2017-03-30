وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

بحث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، صباح اليوم (الخميس)، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، مع السفير ميكيل تشيرفوني دي أورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بين المملكة ومندوبية الاتحاد الأوروبي.

وناقش معالي الوزير مع السفير ميكيل سبل التعاون الفني بين الوزارة ومندوبية الاتحاد الأوروبي، فيما يخص التدريب المهني والإرشاد الوظيفي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل، والتعاون من خلال وضع برامج بناء القدرات، تحديداً في مجال توظيف المرأة.

حضر الاجتماع معالي نائب الوزير الأستاذ أحمد الحميدان، وسعادة وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد الصايغ، وسعادة وكيل الوزارة لخدمة العملاء الأستاذ عدنان النعيم.