بالصور: رالي حائل الدولي الثاني عشر

يستعد سفير رياضة السيارات السعودية يزيد الراجحي لتحقيق فوزه السادس – والثالث توالياً – في نُسخة هذا العام من رالي حائل، حيث يُعتبر صاحب الرقم القياسي لناحية أكبر عدد من الانتصارات في هذا الحدث الذي يُعتبر الأول في مجال رياضة السيارات بالمملكة العربية السعودية، وسيجلس الراجحي خلف مقود مُطيته المُعتادة في الراليات السُعودية “هامر”، بينما سيؤمن له الملاحة صاحب الخبرة والإنجازات الألماني تيمو غوتشالك.

وأصبح لرالي حائل، الذي يُقام في صحراء النُفود الكبيرة شمال المملكة العربية السُعودية، مكانةً مُميزة على خارطة رياضة السيارات في المملكة والمنطقة عمومًا، نجح في تحقيقها بفضل التطور الذي يشهده عامًا بعد عام مُنذ انطلاقته في العام 2006.

هذا وتُعتبر إنتصارات يزيد الراجحي في رالي حائل جُزءًا من الإنجازات التي دأب البطل السُعودي على تحقيقها سواء في مُشاركاته الإقليمية أو العالمية، ولرالي حائل مكانةً خاصة في قلب الراجحي لكونه يُقام على أرض المملكة، الأمر الذي يدفعه لبذل أقصى ما يُمكنه لتحقيق أفضل النتائج فيه، وكجزءٍ من مسيرته في رياضة السيارات التي كرسها للارتقاء بسُمعة المملكة ورفع راية التوحيد عالياً في المحافل الرياضية.

وفي هذا الصدد عبر الراجحي عن سعادته البالغة بالمُشاركة في رالي حائل لهذا العام حيث قال: “من دواعي سُروري المُشاركة برالي حائل الذي يحظى بمكانةٍ خاصةٍ في قلبي لكونه يُقام في بلادي السُعودية”.

وأضاف: “فريقنا جاهزٌ لخوض الرالي الغالي على قلوبنا، حيث نتوق على لقاء جمهورنا العزيز ومُتابعي رياضة السيارات في المملكة”.

كما أشاد بجُهود صاحب السُمو الملكي الأمير سُعود بن عبدالمُحسن أمير منطقة حائل في دعم رالي حائل الذي أصبح مُناسبة رياضيةً واقتصادية وترفيهية هامة في الجانب الشمالي الغربي للمملكة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الإرتقاء بالرياضات الميكانيكية في المملكة.

وإلى جانب مُشاركة يزيد الراجحي المُعتادة في رالي حائل، سيقوم البطل السُعودي بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية من خلال التواجد في العديد من الأنشطة والفعاليات المصممة لتناسب جميع أفراد العائلة، فضلًا عن تعزيز دور السلامة والمُمارسة الصحيحة لرياضة السيارات بين الشباب للارتقاء بها لتكون خاليةً من الحوادث والمشاكل.

وإلى ذلك قدّم يزيد الراجحي شُكره وتقديره للراعي الرسمي لفريقه، سلسلة “جان برجر”، لتوفيره الدعم والاهتمام المُستمرين في جميع أنشطة الفريق. كما تمنى التوفيق لجميع المشاركين والوصول إلى خط النهاية بالسلامة، بعيدًا عن أية مشاكل أو حوادث.