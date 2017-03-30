” العناية الشخصية ” دورة تدريبية نفذها برنامج عناية لرعاية اليتيم بالعارضة

نفذ برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية أمس الأول دورة تدريبية بعنوان ” العناية الشخصية ” تستهدف 60 يتيماً من طلاب البرنامج قدمها الأستاذ إبراهيم مسملي بمقر البرنامج بحي بطحان غرب المحافظة .

وتهدف الدورة إلى تعزيز جانب العناية الشخصية للطلاب والمحافظة على حسن المظهر ونظافة البدن والملبس والبيئة.

كما شرف البرنامج الشيخ عبدالله الهزاني أحد المهتمين بالمشاريع الخيرية والذي يقوم بجولة خلال الفترة الحالية بالمحافظة شاهد من خلالها عرضاً مرئياً واستمع إلى شرح موجز من المدير التنفيذي لبرنامج عناية الاستاذ محمد حسين العبدلي عن رؤية البرنامج وأهدافه وأهم مخرجاته .

وأعرب ( الهزاني ) عن سعادته الغامرة بما شاهده من حسن تنظيم وعمل دؤوب مشيداً بالجهود المبذولة من القائمين والداعمين للبرنامج سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة .