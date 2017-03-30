“التدريب التقني” تطرح أكثر من (2000) وظيفة رجالية ونسائية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح مسابقة وظيفية للمواطنين لسد احتياجها في عدد من الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة (رجالية / نسائية) في تخصصات مختلفة على الوظائف الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدين.

وأكدت المؤسسة أن عدد الوظائف المطروحة للرجال ( 1660 ) وظيفة وللنساء ( 349 ) وظيفة، وبدأ التقديم عليها من تاريخ 2/ 7 /1438هـ وحتى نهاية 9/7/1438هـ من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة (www.tvtc.gov.sa) ، الذي سيوفر كافة المعلومات والشروط للتقديم على المسابقة الوظيفية.

وستشمل المسابقة العديد من التخصصات ,هي (اتصالات، إدارة مكتبية، إلكترونيات، إنتاج، إنتاج حيواني، إنتاج كيميائي، تبريد وتكييف، تسويق، تطبيقات مكتبية للمعاقين سمعياً، رياضيات، سياحة وسفر، علوم أغذية، علوم بيئة، علوم صحية، علوم وبرمجة الحاسب، فندقة، فيزياء، لغة انجليزية، محاسبة، محركات ومركبات، مختبرات كيميائية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة مساحة، هندسة معمارية، هندسة وشبكات الحاسب، علوم شرعية، لغة عربية، أجهزة طبية، المنيوم، إنتاج طعام، تمديدات صحية، خدمة طعام، خياطة، صفائح معدنية، طباعة، لحام، نجارة، نجارة مسلحة، إرشاد، أعمال الحج والعمرة، باحث في مجال التدريب التقني والمهني، إحصاء ، إدارة مستودعات، كيمياء حيوية، إدارة مشاريع).

ويأتي توجه المؤسسة لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً في المجالات التقنية والمهنية لمواكبة خطتها في التوسع بتقديم البرامج التدريبية لأبناء وبنات الوطن بمختلف مناطق المملكة وزيادة الطاقة الاستيعابية بالكليات والمعاهد التقنية وافتتاح عدد من التخصصات الجديدة وفق احتياج سوق العمل المحلي لتطوير المستوى المهارى للمواطنين كأحد مبادراتها للمساهمة في تحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، كما تحرص المؤسسة من خلال طرح هذه المسابقة الوظيفية على تعويض حالات التقاعد لأعضاء هيئة التدريب في الفترات الماضية إضافة إلى أن هذه الوظائف التدريبية الجديدة ستدعم تشغيل عدد من المشاريع التدريبية الجديدة والتي تم استلامها مؤخراً ومنها كليات تقنية للبنين وأخرى للبنات، وستلبي أيضاً احتياج الوحدات القائمة وخاصة بالتخصصات الحديثة التي تم افتتاحها.

يذكر أن المؤسسة خصصت بريداً إلكترونياً للرد على كافة استفسارات الراغبين في التقدم على الوظائف المطروحة

MF-JOBS@tvtc.gov.sa