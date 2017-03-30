 منسوبو مركز الرعاية الأولية بأحد المسارحة يكرمون المدير السابق علي دهل | فيفاء أون لاين
الخميس, 2 رجب 1438 هجريا, الموافق 30 مارس 2017 ميلاديا

منسوبو مركز الرعاية الأولية بأحد المسارحة يكرمون المدير السابق علي دهل

منسوبو مركز الرعاية الأولية بأحد المسارحة يكرمون المدير السابق علي دهل
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

كرم منسوبو مركز الرعاية الأولية بمحافظة أحد المسارحة بالقطاع الجنوبي مدير المركز السابق الأستاذ علي بن عبده دهل وذلك في حفل مصغر حظي بحفاوة من منسوبي المركز.
ويأتي التكريم تقديرا من منسوبي المركز لمديرهم السابق والذي قضى أكثر من 11 عاما مديرا للمركز، قام خلال هذه السنوات من تقديم كل ما يساهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين.
من جانبه ثمن وشكر دهل لملائه بمركز الرعاية الأولية هذا التكريم، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في خدمة المرضى والمراجعين في المركز.

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