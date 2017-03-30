منسوبو مركز الرعاية الأولية بأحد المسارحة يكرمون المدير السابق علي دهل

كرم منسوبو مركز الرعاية الأولية بمحافظة أحد المسارحة بالقطاع الجنوبي مدير المركز السابق الأستاذ علي بن عبده دهل وذلك في حفل مصغر حظي بحفاوة من منسوبي المركز.

ويأتي التكريم تقديرا من منسوبي المركز لمديرهم السابق والذي قضى أكثر من 11 عاما مديرا للمركز، قام خلال هذه السنوات من تقديم كل ما يساهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين.

من جانبه ثمن وشكر دهل لملائه بمركز الرعاية الأولية هذا التكريم، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في خدمة المرضى والمراجعين في المركز.

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