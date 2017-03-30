بلدية الطوال تغلق عدد من المحلات وتصادر كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

تواصل بلدية محافظة الطوال جولاتها الرقابية ممثلة بقسم صحة البيئة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من قبل رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن محمد زكري ، والذي تحدث بأن هذه الجولات الرقابية ممثلة بقسم صحة البيئة برئيس القسم بالبلدية المراقب الصحي / المعتصم بالله بن منصور آل علي ، وبقية زملائه بالقسم ، تأتي في إطار حرص البلدية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمحافظة الطوال والقرى التابعة لها ، ولمنع وإيقاف جميع المخالفات والتي من شأنها الإضرار بالصحة العامة، ومشدداً في الوقت نفسه بإتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يتهاون بإشتراطات صحة البيئة ، وذلك حسب توجيهات سعادة أمين منطقة جازان سعادة الأستاذ / محمد بن حمود الشايع ، والذي يحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بمحافظة الطوال والقرى التابعة لها ، وتوفير سبل الراحة والسلامة الصحية والبيئية لهم ،

كما دعى رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن محمد زكري ، كافة المواطنين والمقيمين بمحافظة الطوال والقرى التابعة لها ، بسرعة التعاون والتفاعل مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم الموحد ٩٤٠