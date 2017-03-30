ترقية 20 موظفا ببلدية محافظة فيفاء

صدر قرار رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف بترقية (20 ) موظفاً من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة التاسعة ، حيث شملت هذه الترقيات كلاً من :

يزيد هادي علي الفيفي على المرتبة التاسعة , ومحمد علي حسن الفيفي وسليمان أسعد يزيد الفيفي تمت ترقيتهم على المرتبة الثامنة .

أما المرتبة السابعة فشملت كل من : حسين أسعد يحيى الفيفي ومحمد أحمد جبار المالكي ويزيد حسن اسعد الفيفي .

وإلى المرتبة السادسة تم ترقية كل من : عبدالله موسى حسن الفيفي ومحمد حسين أحمد الفيفي وفايز يحيى حسن الفيفي ومحمد حسن أسعد الفيفي .

وعلى المرتبة الخامسة فتم ترقية كل من : مشهور أحمد سليمان و خالد شريف علي الفيفي وحسين فايع يحيى الفيفي ومتعب سالم شريف الفيفي وعيسى جابر مفرح الفيفي وبسام علي محمد الفيفي ومحمد أسعد فرحان الفيفي .

أما يحيى حسن أحمد الفيفي وحسين يحيى محمد المالكي فتم ترقيتهم على المرتبة الرابعة .

وأخيرا ترقية حسن جابر محمد الفيفي على المرتبة الثالثة .

هذا وقد قدم رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف التهنئة للموظفين الذين تمت ترقيتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن .

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