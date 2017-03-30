ُ كَرْْتُ سُقيا خَلْف السَرَاب

يبدأ في هذه الأيام توزيع كروت السقيا للمحافظات الجبلية من فرع مكتب المياه بالعيدابي وسط تشديد غير مسبوق وشروط قد لا تتوفر للبعض وخاصة من كان مستقلاً بنفسه ، ولايملك كرت عائلة أومن لا يملك فاتورة كهرباء فيضيع حقه هَبَاءً مَنْثُوراً ، وحتى من توافرت فيه جميع الشروط فلا يتقاضى سوى ستة كروت ”

هذا الموجز وإليكم التوضيح .

* في الحقيقة لازال أهالي فيفاء يعانون وعبر سنين عديدة من مشكلة المياه وذلك نظراً لقلة الأمطار النازلة على المنطقة في السنوات الأخيرة وإندثاراً للأبار ، وعدم وجود مشروع سُقيا مناسب يكفي حاجة الناس ، وقد أصبح متوسطو الدخل ينتظرون المطر بفارغ الصبر ، حيث مرت على بعض الأسر سنوات عِجَافٌ نظراً لقلة الأمطار وإنقطاعاً للسقيا في كثير من الأحيان والأماكن ‘ وأيضاً بسبب قلة المادة لديهم لشراء الماء عبر الوايتات الأخرى ، وغلائها في المقابل ، والمتأمل لواقع محافظة فيفاء يجد أن السقيا فيها مرت بمرحلتين ولازلنا ننتظر الثالثة بمشروع سقيا عبر أنابيب تصب في البيوت مباشرة تحفظ كرامة الأهالي وتغنيهم من مِنْه هذه المكاتب ، في واقع مرير ومؤلم وكأن الأهالي يشحذون قطرة الماء ” وسوف نعرّْجٌ على المرحلتين التي لم تجد نفعاً للآن :

*1- المرحلة الأولى / كانت تمر فيها التعبئة للخزانات الموزعة على الطرقات عن طريق السرى وكان يتم إنتظار السرى لأشهر عديدة وإذا بدأ السرى بدأت معه المعانة الثانية وهي المرابطة على الطرقات لأسابيع عديدة حتى يصل إليك السرى والتعبئة عن طريق المتعهد بالسقيا والمشرف على الوايتات ، وكان يدخل فيها المحسوبية والمجاملات سابقاً والتعبئة بزيادة لمن لهم شأن في المجتمع ومنهم من علية القوم لإستفادة المتعهد منهم أو تسكيتاً للمجتمع عن طريقهم ، وأما البقية فعليهم أن ينتظروا حتى يأذن الله لهم بالفرج ووصول الماء إليهم ، وقد يحصل الغوث من الله بالمطر قبل غوث البشر بعد أن يقفوا أيام عديدة وأوقات عصيبة في لفح الشمس الحارقة وعلى أشراف السكك يتسكعون وينتظرون لما يشبه وشلة معول كما يقال ، ويرى وضعهم للزائر كأنهم يشحذون قطرة الماء من الآخرين مع أنه حق مستحق لهم بلا مِنْه من أحد ، وكنا نلاحظ أن من لا يقف ويرابط عند خزاناته القليلة ويتابع فلن يصب له قطرة ماء ، إلا أن يكون من الأصناف المذكورة سابقاً ، وحتماً إذا لم يوجد أحد عند خزاناته الموزعة على الطرقات فسوف يمشى السرى للآخر وانتظر إذا تعداك السرى حتى يرجع إليك أيها الإنسان البسيط مرة أخرى ، ومن خلال هذه المشاهد المؤثرة التي كانت تحدث سابقاً وبعد الإنتظار لهذه القطرة من الماء ولأيام عديدة في الشمس الملتهبة قد يمر من عنده السرى ولا يجد شيئاً من الماء ، وكأننا في إحدى الدول الفقيرة وفي استهتار واضح وألا مبالاة في التوزيع وبعد هذا تأتي :

*2- المرحلة الثانية / حيث تم تغيير هذه الطريقة الأولى والعشوائية بعد مطالبات كثيرة بسبب ماحصل فيها من الفساد وقلة صرف الماء للناس المستفيدين وما دخلها من المحسوبية عند الغالبية إلا من رحم الله بكونها لم تصرف بالتساوي للمستفيدين ، وبعد كل هذا تم تغييرها بطريقة أخرى في مظهرها وعصرية في شكلها ولكنها في حقيقتها أصبحت الأسوء من سابقتها وللأسف الشديد ، ألا وهو موضوع الكروت وما أدراك ماالكروت ؟؟؟

لقد تنفس الناس وقتها الصعداء وطاروا فرحين مستبشرين حين سماع خبر الكروت ، وقالوا جاء الفرج وحلت القضية المعقدة من المحسوبية وقلة التوزيع ، فذهبوا فرحين مسرورين إلى مكاتب المياه لإستلام الكروت وأخذها بعضهم ومن فرحه بها وكأنه يستلم حفيظة النفوس –( التابعية ) الدفتر الأخضر الذي كان يتعب استخراجه في الزمن الماضي – وبعد زمن قصير تبددت الفرحة وتحول الماء إلى بخار والوعود إلى سراب ، والله المستعان – وبعد إتصالات متعددة بالمشرفين والمسؤولين عن توزيع المياه بالكروت يخبرك أحدهم بعد أن يتفضل عليك مشكوراً بالرد بأنه لايمكن التعبئة لك في الوقت القريب بل لابد من الإنتظار لأيام أوأسابيع ، وأنت ماقمت بالإتصال عليه إلا لكونك مضطر للماء حالياً ‘ وقد يكون معذور هذا المشرف ولاحول له ولا قوة وهذا مالديه قوله ، ويبين لك السبب فيقول : أن عندنا للسقيا ثلاث صهاريج (وآيتات) واثنين منها عطلانة ، وليس هناك إلا صهريج واحد شغال وعليه زحمة شديدة فما عليك إلا الإنتظار حتى يأتي الفرج ، وعدنا إلى نفس الموال الأول بل أشد من سابقه وقد يكون السابق أسرع ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، كيف تسمح مكاتب وزارة المياه والمسؤولون عن السقيا بالوزارة ، بإرساء هذا المشاريع الكبيرة وبالمبالغ الضخمة على متعهدين لايملكون امكانيات مناسبة لإدارة السقيا من توفير الوايتات بالقدر الكافي ، أو كون الوايتات ليست مناسبة للإستخدام أولايملكونها في الأساس بل يتم تجميعها حتى يستلم صاحبها العقد ويرسي المشروع عليه وبعدها لا ترى تلك الكثرة الكاثرة من الصهاريج بل واحد أو اثنان ، ومما يزيد الطين جفافاً وليس بلة أن يساومك أو يغريك المشرف على الوايتات بقوله : بأنه لن يصلك الوايت الواحد في وقت أسرع إلا بدفع كرتين أو أكثر لكي يقدم لك الوايت أو الوايتين ومتعللاً ذلك بصعوبة المكان لديك أو بعده مثلاً ، ولماذا لا يتم حل الأمر من قبل مكاتب وزارة المياه والمسؤولين عن موضوع السقيا أولاً بدل المساومة ً، ويتم ضبط الأمر تماماً من حيث الأماكن والمسافات لكي لا يتم التلاعب بها من قبل ضعفاء النفوس ووضع نظام واضح يكفل حق المواطن المستفيد من هذا الكروت وحتى لايتم التلاعب بها ، وقد يضطر أحد المستفيدين وللأسف بالموافقة عند الحاجة والضرورة ، وهذا واقع مؤلم ومرير ومؤسف والله المستعان ..

# وبعد كل هذا المعاناة يأتي الأمر الأكثر ضرراً وهو التشديد الغير مسبوق في الإشتراطات القاسية للحصول على هذه الكروت وإذا تمكنت أيها المواطن الضعيف من إستيفاء جميع الشروط تهرول مسرعاً فرحاً ً للمكتب بتلك الأوراق المطلوبة فتأتي المعاناة الأخرى وهي قلة عدد الكروت المصروفة هذا العام فبدلاً من 12 كرتاً كانت تصرف لفترة 12 شهراً ‘ يخبرك مسؤول المياه في فرع المياه بالعيدابي بأن الصرف هذا العام بعدد 6 كروت فقط لمدة 12 شهراً وعند التأخير قد يقل العدد ويمكن لاتدارك منها شيئاً ، مع أن الدولة خصمت هذا العام 5% فقط من المخصصات لمشاريع المياه وغيرها فهل يصل هذا من مكاتب المياه وفروعها لخصم نصف الكروت أو أكثر وبنسبة 50% عن العام الماضي ؟؟ وعند سؤالهم عن السبب يقولون هذا ماوصلنا من أوامر فرع المياه بجازان !

بالله عليكم ماذا تفعل ستة كروت ؟ في ظل قلة الأمطار ‘ وكثرت الأسر وحاجة الناس للماء ولمدة سنة كامة في جبل شاهق !! .

ولماذا يحرم المواطن المحتاج من أبناء المحافظة من أخذ كروت السقيا وممن تنقصهم بعض الشروط البسيطة مع وجود إثبات الشيخ بأنه من قاطني الجبل فيقولون لابد من فاتورة كهرباء تثبت وقد لا يملك هذا المواطن صكاً أوحجة أو فاتورة ًأوكرت عائلة وخاصة في هذا الجبال الشاهق والصعب ، فلماذا لايكتفى بورقة إثبات الشيخ بكونه من ساكني المحافظة بورقة مختومة وهذا يعد أكبر إثبات ومعتبر في جميع الدوائر الحكومية فلماذا لا يعتبر لديهم وكأن التشكيك موجود مسبقاً أو لمقصد توفير أكبر قدر من الكروت !!

حقيقة إنه واقع متشدد ومؤلم في ظل إنعدام لأي مصدر للمياه غير الكروت ومع ارتفاع تكاليف الوايت الواحد لما يصل لمبلغ 400 ريال في بعض الأماكن وهذا قد يدعو البعض للهجرة لإن الماء من أهم مقومات الحياة .

.. هل ُقدِّر لأهل فيفاء أصحاب الجبل الأشم وأهل النفوس الأبية ” أن يبقوا مستجدين للآخرين ؟ وأن يعيشوا على هذه الطريقة العشوائية والمذلة للحصول على القليل من الماء ، والذي لايسمن ولايغني من جوع ولله الحمد على جميع نعمه . وخاصة بعد الكثرة السكانية والتطور الحديث في موضوع إيصال المياه لمدن المملكة ومنذ زمن بعيد وفي مناطق هي أعلى وأصعب من محافظة فيفاء ، وذلك بمشروعات المياه الحديثة التي تصب في البيوت مباشرة دون معاناة نقلها من جهة لجهة حتى تذهب فائدتها كما يحصل عندنا في المحافظة ، وقد تم ربطها في المدن بالعدادات وبمضخات كبيرة لإيصال المياه للمستهلك وبمبالغ زهيدة ، وذلك خدمة للمواطن كما في عسير مثلا وغيرها وهي أعلى وأصعب من محافظة فيفاء ، ثم نسمع بين الفينة والأخرى أحلام ورى أحلام ، والماء من أهم شئ في الحياة ولايمكن العيش بدونه ونسمع بمشاريع المياه والخزانات التي تنشأ لدينا ، ونتمنى أن لاتلحق بالأحلام السابقة والمشاريع الفائتة التي خسرتها محافظة فيفاء بسبب التنازع بين الأعيان والمشائخ بدعوى هنا أوهناك حيث راحت وراءها الملايين بل المليارات الكثيرة وانتقلت لغيرنا ونحن في غفلة ساهون ؛ وقد يقول البعض كلاماً صادماً لك أيها العاقل بقوله : تنتقل لغيرنا فلايهم المهم الأكبر أن لاتنشأ في الموقع الفلاني ، وليس جاهل من لايقول هذا الكلام بل من شخص له مكانة ، فبهذا وأمثاله لا يمكن أن نتقدم أونتطور وهم موجودون بيننا ممن امتلأت قلوبهم أنانية وحقداً وبعداً عن المصلحة المشتركة سواء هنا أوهناك ، وهذا كله بسبب عدم وجود المرجع القوي والمحب لفيفا أرضاً وإنساناً كما كان في السابق ، وفي المقابل ورغم الإحباطات المتكررة لازلنا نأمل بميلاد فجر جديد يكون وراءه تكاتف من قبل الجميع سواء المشائخ والمثقفين والإعلاميين ونوحد الجهود والرؤية لمخاطبة المسؤولين لإيصال مشروع ضخ المياه لأهالي فيفاء بطرق ميسرة ومناسبة تحفظ للمواطن كرامته من طلب الآخرين سواء أعطوك أو منعوك ، نتمنى أن تأتي هذه اللحظة ولو في البعيد الآجل ولو للأولاد والأحفاد ، أهم شئ أن تأتي لإننا قد يأسنا وشبعنا من الكلام ، ونأمل أن نرى شيئاً على أرض الواقع ، ونرجو أن لاتكون أحلاماً كالسراب الذي يحسبه الضمآن ماء ، وعند البحث عنه لم يجده شيئاً ، وتتبخر الآمال والتطلعات كالمياه التي تتبخر في الهواء مع الحرارة .

تقبلو خالص تحياتي .

وبالله التوفيق .