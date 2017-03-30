جمعية البر بفيفاء تشارك في البرنامج التدريبي التنموي ببر العارضة

شاركت جمعية البر الخيرية في فيفاء في برنامج التديب التنموي الذي نفذته جمعية البر في العارضة بالشراكة مع مؤسسة أوقاف العرادي الخيرية .

وقد اشتمل البرنامج على دورة تدريبية بعنوان التخطيط الاستراتيجي وفق الإحتياجات المجتمعية قدمها الدكتور حامد عبدالله خبير التخطيط الاستراتيجي والجودة في مؤسسه سليمان الراجحي الخيرية.

ودورة بعنوان نظرية التغيير في التخطيط التنموي الاجتماعي قدمها المستشار محمد محمود ابوقطيش منسق مشروع تطوير العارضة والرئيس التنفيذي لشركة ماسة التنمية.

يشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي ضمن مشروع التخطيط التنموي التشاركي الذي تشارك فيه جمعية البر الخيرية في محافطة العارضة وبرعاية من مؤسسة أوقاف العرادي الخيرية وتنفيذ شركة ماسة التنمية

ويشتمل البرنامج على دورة تدريبية بعنوان بناء المبادرات التنموية وفق الاحتياجات المجتمعية يقدمه الخبير التنموي ماهر ابو حجله المستشار في مؤسسة الملك خالد الخيرية .

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