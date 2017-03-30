أبناء الفيفي يشكرون كل من واساهم في وفاة والدهم

نتقدم نحن أبناء المرحوم والمغفور له بإذن الله “محمد بن حسن سعيد الحكمي الفيفي ” بالشكر الجزيل لكل من شاركنا في الدفن وكل من واسانا في وفاة والدنا رحمه الله ، سوا حضوريا او تلفونيا او عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما كان له الاثر الكبير في نفوسنا وتخفيف مصابنا ،

كما نشكر الشيخ / محمد بن مفرح الخالدي المالكي على تكلفه وحضوره العزاء ومشاركتنا .

جزاكم الله جميعاً عنا وعن فقيدنا خير الجزاء وجمعنا واياكم في مستقر رحمته ، ونسأل الله ان لايريكم مكروها في انفسكم ولا في من تحبون .

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته انه ولي ذلك و القادر عليه