 أبناء الفيفي يشكرون كل من واساهم في وفاة والدهم | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

أبناء الفيفي يشكرون كل من واساهم في وفاة والدهم

أبناء الفيفي يشكرون كل من واساهم في وفاة والدهم
فيفاء أون لاين ـ الرياض
نتقدم نحن أبناء المرحوم والمغفور له بإذن الله “محمد بن حسن سعيد الحكمي الفيفي ” بالشكر الجزيل لكل من شاركنا  في الدفن  وكل  من واسانا في وفاة والدنا  رحمه الله ، سوا حضوريا او تلفونيا او عبر وسائل التواصل الاجتماعي  مما كان له الاثر الكبير في نفوسنا وتخفيف مصابنا ،
كما نشكر الشيخ / محمد بن مفرح الخالدي المالكي على تكلفه وحضوره العزاء ومشاركتنا .
جزاكم الله جميعاً عنا وعن فقيدنا خير الجزاء وجمعنا واياكم في مستقر رحمته ، ونسأل الله ان لايريكم مكروها في انفسكم ولا في من تحبون .
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته انه ولي ذلك و القادر عليه
اخوانكم ابناء المرحوم بأذن الله :
سليمان محمد حسن سعيد
جابر محمد حسن سعيد
عبد الله محند حسن سعيد

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