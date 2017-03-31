بالصور .. المعهد العلمي بفيفاء يكرم ويودع المتقاعدين

ودع المعهد العلمي بمحافظة فيفاء مساء أمس الأول أربعة من المتقاعدين في لمسة وفاء وفي حفل بهيج أقامه المعهد باستراحة الجوهرة بفيفاء حضره مديره الشيخ إبراهيم أحمد الفيفي والمدير السابق الشيخ عبدالله حسن الفيفي ومدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ يحيى علي الفيفي وكذلك بحضور المعلمين والطلاب وجمعا من زملاء وأقرباء المحتفى بهم .

حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استهل بآيات من الذكر الحكيم ثم اشتمل على عدد من العروض الترحيبية والكلمات والقصائد الشعرية كما ألقى مدير المعهد كلمة بهذه المناسبة عقبها كلمة للمحتفى بهم , إضافة إلى أن الحفل اشتمل على مداخلات الحضور الذين عبروا عن وافر الشكر والعرفان للمتقاعدين وما قدموه من جهد وتميز خلال مسيرتهم العطرة .

وفي نهاية الحفل سلمت الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين وهم:

الأستاذ : حسين يحيى الفيفي الذي خدم أكثر من 30 عاما لم يتغيب خلالها عن الدوام الرسمي سوى يوم واحد لظرف صحي حاد ألم به .

والأستاذ : أحمد محمد الفيفي الذي خدم أكثر من 29 عاما .

والاستاذ : جابر سلمان الفيفي الذي خدم أكثر من 28 عاما .

والأستاذ : أحمد حسن الفيفي الذي خدم أكثر من 34 عاما .

ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة مودعين زملائهم المتقاعدين بكل حب ووفاء .

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