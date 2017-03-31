بالصور .. المعهد العلمي بفيفاء يكرم ويودع المتقاعدين

ودع المعهد العلمي بمحافظة فيفاء مساء أمس الأول أربعة من المتقاعدين في لمسة وفاء وفي حفل بهيج أقامه المعهد باستراحة الجوهرة بفيفاء حضره مديره الشيخ إبراهيم أحمد الفيفي والمدير السابق الشيخ عبدالله حسن الفيفي ومدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ يحيى علي الفيفي وكذلك بحضور المعلمين والطلاب وجمعا من زملاء وأقرباء المحتفى بهم .
حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استهل بآيات من الذكر الحكيم ثم اشتمل على عدد من العروض الترحيبية والكلمات والقصائد الشعرية كما ألقى مدير المعهد كلمة بهذه المناسبة عقبها كلمة للمحتفى بهم , إضافة إلى أن الحفل اشتمل على مداخلات الحضور الذين عبروا عن وافر الشكر والعرفان للمتقاعدين وما قدموه من جهد وتميز خلال مسيرتهم العطرة .
وفي نهاية الحفل سلمت الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين وهم:
الأستاذ : حسين يحيى الفيفي الذي خدم أكثر من 30 عاما لم يتغيب خلالها عن الدوام الرسمي سوى يوم واحد لظرف صحي حاد ألم به .
والأستاذ : أحمد محمد الفيفي الذي خدم أكثر من 29 عاما .
والاستاذ : جابر سلمان الفيفي الذي خدم أكثر من 28 عاما .
والأستاذ : أحمد حسن الفيفي الذي خدم أكثر من 34 عاما .
ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة مودعين زملائهم المتقاعدين بكل حب ووفاء .
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صفحة وفاء …مسطرة بآيات الدعاء لكل من بذل جهداً مميزاً نحو التربية والتعليم ..
إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم
حقا سعيتم فكان السعي مشكورا
كم صعد على اكتافكم من المتربين , شربوا ماء شبابكم , وأخذوا عظيم أوقاتكم وأنتم رابطوا الجأش , ثابتوا الجنان , لا تتأففو ولا تتمننوا .
لا نجد فـي قاموسنا من الكلام ما يعبر عما نكنه لكم من مشاعر الحب والشكر والعرفان ، فقد كُنتُم لنا القدوة الصادقة ، والبحر الذي ننهل من علمه وفقهه وأخلاقه، والسراج الذي أضاء لنا الطريق ، لقد كُنتُم لنا الأباء والمعلمين والمربين، لقد زرعتم فـي قلوبنا المحبة والتضحية والأخلاق وحب العلم.
فشكرا لكم من القلب على ماقدمتموه مع أطيب الأمنيات بحياة كلها خير وسعادة
هؤلاء أساتذتي
أعَلِمتَ أشرفَ أو أجلّ من الذي * * * يبني ويُنشئُ أنفساً وعقولا
كانوا لنا نعم القدوة ونعم الأساتذة ونعم المربين ، أخلصوا لله تعالى فبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم ، فلن أنسى فضلهم ولا غيري من تلاميذهم ينسى ذلك ، فقد تعلمتُ منهم أغلبَ العلوم الأساسية من الشرعية والتاريخية والعربية ، فكانوا قدوتنا في ذلك الزمن الجميل ، زمن الحيوية والتوقد وطلب العلم ، الزمن المليء بالنشاط والأنس والراحة والسعادة ، بعيداً عن كل مشغلات الحياة وترفها ، قبل ما يقارب عقداً ونصفه مضت كنا نجلس أمامهم في ذلك الصرح التعليمي الشامخ ونرتشف من معينهم الصافي ، ومقاعد التعليم وفصوله تشهد لهم على جدهم واجتهادهم .
فقبل عامين ودّع المعهد عملاقه وأستاذه الكبير الذي كل من فيه من طلابه جميعاً بلا استثناء وحسنةٌ من حسناته ، أحزن الكثير تقاعده ورحيله عن المعهد العلمي ، ثم نفاجأ قبل يومين بأربعة من أساتذته ورموزه الكبار تلحق بالركب والتقاعد بعد أن أفنوا أعمارهم وشبابهم وصحتهم بين أروقة المعهد مخلصين متفانين في خدمة الدين والوطن ، باذلين ما بوسعهم مجتهدين حريصين على مصلحة أبنائهم وتلاميذهم من أبناء وطنهم ومجتمعهم الذي نشأوا على ترابه واستنشقوا هوائه وحفظوا له ولائه .
فكم الله تذكرتُ وقوفهم أمامنا ينثرون دررهم وعلمهم وأدبهم وأخلاقهم بإخلاص وتفاني ، رجعتُ بشريط الذكريات أعوامٌ وأعوامْ ، قلّبتُ صفحة الأيام ، نقبت الماضي ، مسحتُ غبار الزمن ، لم أجد لهم إلاّ ما يرفع ذكرهم وما يملئ موازينهم من نشر للعلم وإخلاص للعمل ـ نحسبهم كذلك والله حسيبهم ـ أفادونا بالعلم الغزير والخلق الرفيع ، كانوا قدوة لنا داخل المعهد وخارجه ، أخلاقٌ عالية وابتسامة مشرقة ، فلهم منا كلّ الحب والاحترام والثناء والدعاء بالتوفيق والسداد بالدارين ، فهم السبب بعد الله في بناء مستقبلنا المشرق .
فكم من طالب قد تخرج على يديهم ونهل من علمهم وتأثر بأخلاقهم وصفاتهم الحميدة ، وهو الآن يعمل عملهم ، وينشر علمهم الذي تعلم منهم فأنا وغيري من آلاف الطلاب الذين تخرجوا على أيديهم حسنات تكتب في سجلاتهم كل يوم بإذن الله ، ونحن من ثمارهم وغرسهم الذي غرسوا طيلة سنوات الدراسة عندهم ، منهم الأساتذة ومنهم القضاة ومنهم الضباط ومنهم حماة العقيدة ومنهم حماة الوطن ، فكم وجهوا حائراً ، وأقاموا من أعوجت به نفسه ، وعلموا جاهلاً ، وأجابوا سائلاً ، وتغاضوا عن زلّة ، وتغافلوا عن مغرور النفس ، فكان تاريخهم حافلاً بالخير وبالعطاء والتميز والإبداع والكلّ يشهد لهم بذلك ، ولا ينكره إلاّ جاهلٌ أو مكابر .
فقد كنت طالباً بين أيديهم في سنوات مضت من الدهر ، ولا أزال أحمل في قلبي الواجب لهم من حبهم وتقديرهم واحترامهم والثناء عليهم ، وكذلك اجعلهم قدوتي في مسيرة عملي ، فقد استفدت منهم الكثير والكثير وما زلت أحفظُ بعضاً مما علمونا ، وبعضاً من إرشاداتهم ونصائحهم اليومية لبناء مستقبل مشرق ، وقد كتبتُ سابقاً عن أحدهم وكيف كان هو السبب في تطوير موهبتي الكتابية ولله الحمد والمنة . . فكم تذكرتُ حصة القرآن الكريم وشيخها المبجل ، والتاريخ وعبقريّه التاريخي ، والأدب وخطيبُه المفوه ، والنحو وسيبويه بأسلوبه الجميل الشيّق .
أسأل الله أن يعوضنا وزملائهم فيهم خيراً ، وأن يمدهم بصحته وعافيته ويجعل تقاعدهم خيرٌ لهم ويبارك لهم فيه .
تلميذكم
الأستاذ عيسى بن سليمان الفيفي
3 / رجب / 1438هـ