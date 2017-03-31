 هنا تفاصيل .. محاولة الاعتداء على اللواء “عسيري” في لندن | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

هنا تفاصيل .. محاولة الاعتداء على اللواء “عسيري” في لندن

هنا تفاصيل .. محاولة الاعتداء على اللواء “عسيري” في لندن
فيفاء أون لاين - متابعة

علّقت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة على حادثة محاولة الاعتداء على مستشار وزير الدفاع اللواء ركن أحمد العسيري، اليوم (الخميس)، في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت السفارة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن اللواء عسيري بخير ولم يتعرض لأي أذى، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء عليه هم مجموعة من المتظاهرين.

وأضافت أن المتظاهرين حاولوا تعطيل مشاركة اللواء عسيري في ندوة حول الأوضاع في اليمن، ينظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، موجهةً شكرها للشرطة البريطانية على تعاونها في تأمين الموقع.

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