هنا تفاصيل .. محاولة الاعتداء على اللواء “عسيري” في لندن

علّقت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة على حادثة محاولة الاعتداء على مستشار وزير الدفاع اللواء ركن أحمد العسيري، اليوم (الخميس)، في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت السفارة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن اللواء عسيري بخير ولم يتعرض لأي أذى، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء عليه هم مجموعة من المتظاهرين.

وأضافت أن المتظاهرين حاولوا تعطيل مشاركة اللواء عسيري في ندوة حول الأوضاع في اليمن، ينظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، موجهةً شكرها للشرطة البريطانية على تعاونها في تأمين الموقع.