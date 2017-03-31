“الخدمة المدنية” .. تعلن عن 1894 وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الخميس)، عن طرح 1894 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ودعت المواطنين والمواطنات من حاملي المؤهلات والخبرات المناسبة للتقدم لشغلها.

وأوضحت أن 10 وظائف من المعلن عنها على المرتبة الثانية (7 للرجال و3 للنساء)، و181 وظيفة على المرتبة الرابعة (161 للرجال و20 للنساء)، و419 وظيفة على المرتبة الخامسة (389 للرجال و30 للنساء)، و588 وظيفة على المرتبة السادسة (512 للرجال و76 للنساء) و470 وظيفة على المرتبة السابعة (468 للرجال و2 للنساء)، و160 وظيفة على المرتبة الثامنة (154 للرجال و6 للنساء)، و66 وظيفة على المرتبة الثامنة جميعها للرجال.

وأفادت بأن التقديم على الوظائف سيتم عبر موقع الوزارة (http://www.mcs.gov.sa/) على مدار 24 ساعة، خلال المدة من 5 إلى 9 رجب 1438 للرجال، ومن 12 إلى 16 رجب 1438 للنساء، وذلك وفق آليات التقديم الخاصة بنظام “جدارة”.