انطلاقا لحملة (انضباطي سر تميزي)بمدرسة الركوبة للبنات

انطلقت اليوم الخميس الموافق 1438/7/2 اختتام فعاليات حملة ظاهرة انتشار الغياب خلال فترة اسبوع ماقبل الاجازة تحت عنوان (انضباطي سر تميزي).

نفذت الحملة المرشدة الطلابية صفية حكمي وصالحة حكمي ورائدات الفصول والمعلمات والاداريات المسوؤلات عن الغياب والطالبات وباشراف القائدةالتربوية لطيفة طالبي.

وتهدف هذه الحملة الحد من انتشارظاهرة الغياب في اسبوع ماقبل الاجازة شملت الحملة العديدمن الفعاليات والانشطةوالبرامج التوعوية في والتغريدات .

كماتم التواصل وعقد ورشة عمل للأمهات عبر التواصل الاجتماعي وتوزيع بعض القصاصات التي تحث على عدم الغياب كمااعلنت المرشدة الطلابية

عن تكريم الطالبات المنتظمات في اسبوع ماقبل الاجازة متمنية للجميع التوفيق والنجاح

شاكرة للجميع حسن تعاونهم