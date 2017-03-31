هؤلاء أساتذتي

أعَلِمتَ أشرفَ أو أجلّ من الذي * * * يبني ويُنشئُ أنفساً وعقولا

كانوا لنا نعم القدوة ونعم الأساتذة ونعم المربين ، أخلصوا لله تعالى فبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم ، فلن أنسى فضلهم ولا غيري من تلاميذهم ينسى ذلك ، فقد تعلمتُ منهم أغلبَ العلوم الأساسية من الشرعية والتاريخية والعربية ، فكانوا قدوتنا في ذلك الزمن الجميل ، زمن الحيوية والتوقد وطلب العلم ، الزمن المليء بالنشاط والأنس والراحة والسعادة ، بعيداً عن كل مشغلات الحياة وترفها ، قبل ما يقارب عقداً ونصفه مضت كنا نجلس أمامهم في ذلك الصرح التعليمي الشامخ ونرتشف من معينهم الصافي ، ومقاعد التعليم وفصوله تشهد لهم على جدهم واجتهادهم .

فقبل عامين ودّع المعهد عملاقه وأستاذه الكبير الذي كل من فيه من طلابه جميعاً بلا استثناء وحسنةٌ من حسناته ، أحزن الكثير تقاعده ورحيله عن المعهد العلمي ، ثم نفاجأ قبل يومين بأربعة من أساتذته ورموزه الكبار تلحق بالركب والتقاعد بعد أن أفنوا أعمارهم وشبابهم وصحتهم بين أروقة المعهد مخلصين متفانين في خدمة الدين والوطن ، باذلين ما بوسعهم مجتهدين حريصين على مصلحة أبنائهم وتلاميذهم من أبناء وطنهم ومجتمعهم الذي نشأوا على ترابه واستنشقوا هوائه وحفظوا له ولائه .

فكم الله تذكرتُ وقوفهم أمامنا ينثرون دررهم وعلمهم وأدبهم وأخلاقهم بإخلاص وتفاني ، رجعتُ بشريط الذكريات أعوامٌ وأعوامْ ، قلّبتُ صفحة الأيام ، نقبت الماضي ، مسحتُ غبار الزمن ، لم أجد لهم إلاّ ما يرفع ذكرهم وما يملئ موازينهم من نشر للعلم وإخلاص للعمل ـ نحسبهم كذلك والله حسيبهم ـ أفادونا بالعلم الغزير والخلق الرفيع ، كانوا قدوة لنا داخل المعهد وخارجه ، أخلاقٌ عالية وابتسامة مشرقة ، فلهم منا كلّ الحب والاحترام والثناء والدعاء بالتوفيق والسداد بالدارين ، فهم السبب بعد الله في بناء مستقبلنا المشرق .

فكم من طالب قد تخرج على يديهم ونهل من علمهم وتأثر بأخلاقهم وصفاتهم الحميدة ، وهو الآن يعمل عملهم ، وينشر علمهم الذي تعلم منهم فأنا وغيري من آلاف الطلاب الذين تخرجوا على أيديهم حسنات تكتب في سجلاتهم كل يوم بإذن الله ، ونحن من ثمارهم وغرسهم الذي غرسوا طيلة سنوات الدراسة عندهم ، منهم الأساتذة ومنهم القضاة ومنهم الضباط ومنهم حماة العقيدة ومنهم حماة الوطن ، فكم وجهوا حائراً ، وأقاموا من أعوجت به نفسه ، وعلموا جاهلاً ، وأجابوا سائلاً ، وتغاضوا عن زلّة ، وتغافلوا عن مغرور النفس ، فكان تاريخهم حافلاً بالخير وبالعطاء والتميز والإبداع والكلّ يشهد لهم بذلك ، ولا ينكره إلاّ جاهلٌ أو مكابر .

فقد كنت طالباً بين أيديهم في سنوات مضت من الدهر ، ولا أزال أحمل في قلبي الواجب لهم من حبهم وتقديرهم واحترامهم والثناء عليهم ، وكذلك اجعلهم قدوتي في مسيرة عملي ، فقد استفدت منهم الكثير والكثير وما زلت أحفظُ بعضاً مما علمونا ، وبعضاً من إرشاداتهم ونصائحهم اليومية لبناء مستقبل مشرق ، وقد كتبتُ سابقاً عن أحدهم وكيف كان هو السبب في تطوير موهبتي الكتابية ولله الحمد والمنة . . فكم تذكرتُ حصة القرآن الكريم وشيخها المبجل ، والتاريخ وعبقريّه التاريخي ، والأدب وخطيبُه المفوه ، والنحو وسيبويه بأسلوبه الجميل الشيّق .

أسأل الله أن يعوضنا وزملائهم فيهم خيراً ، وأن يمدهم بصحته وعافيته ويجعل تقاعدهم خيرٌ لهم ويبارك لهم فيه .

تلميذكم

الأستاذ عيسى بن سليمان الفيفي

3 / رجب / 1438هـ