“التعليم”: تدعو الراغبين في الترشح لبرنامج “خبرات” للتسجيل لاختبار تحديد اللغة

دعا مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، الراغبين في الترشح لبرنامج “خبرات” بضرورة التسجيل على موقع اختبار تحديد مستوى اللغة Aptis من أجل التمكن من إجراء الاختبار.

وذكر العصيمي في تغريدات عبر حسابه في تويتر: “نذكر الراغبين في الترشح لبرنامج “خبرات” بضرورة التسجيل على موقع اختبار تحديد مستوى اللغة Aptis من أجل التمكن من إجراء الاختبار، وللتأكيد والتذكير فإن اختبار Aptis مطلوب من جميع الراغبين في الترشح على برنامج خبرات دون استثناء، وسيتم إجراء الأختبار Aptis في مقرات مكاتب التعليم التي يتبع لها المتقدمون وتحت إشرافها.

وأضاف: “وبعد انتهاء اختبارات تحديد مستوى اللغة وتحقيق المستوى المطلوب من اللغة، ستكون بوابة عين لخدمات المعلم فتحت نظام خبرات للتسجيل”.

وختم العصيمي: “نتمنى التوفيق لكل الراغبين بالالتحاق ببرنامج التطوير المهني النوعي خبرات، الذي يمثل فرصة ثمينة للتطوير المهني، ويمكنكم متابعة حساب البرنامج على تويتر لمعرفة ما يستجد

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