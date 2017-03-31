“التعليم” .. تحقق مع معلمين ومعلمات حرضوا الطلاب على الغياب

تعتزم وزارة التعليم إخضاع عدد من المعلمين والمعلمات للمساءلة، بسبب قيامهم بتحريض الطلاب والطالبات على التغيب عن المدرسة خلال الأيام التي سبقت إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وبحسب المصادر، وفقاً لـ”الوطن”، فإن الوزارة رصدت تجاوزات هؤلاء المعلمين والمعلمات بتحريض الطلاب والطالبات على التغيب عن المدرسة خلال ما يعرف بالأسبوع الميت، كما أن عدداً من إدارات التعليم وقائدي المدارس تلقوا شكاوى من أولياء أمور عن إلحاح أبنائهم على التغيب عن الدراسة، خلال الأيام التي سبقت الإجازة.

وأشارت المصادر إلى أن تثبيط الطلاب وتحريضهم على التغيب يُعد تجاوزاً ومخالفاً للتعليمات الصادرة من الوزارة، باعتبار أن نهاية دوام يوم الخميس 30 مارس هو آخر يوم في أيام الدراسة على أن تكون العودة في يوم 9 أبريل.

وعد مختصون في التربية تحريض الطلاب على التغيب خلال الثلاثة أيام الأخيرة قبل الإجازة أمراً خطيراً، داعين إدارات المدارس إلى إعداد برامج تربوية وتشجيعية تشجع الطلاب على الارتباط بالمدرسة، حتى لا يصبح الأمر ظاهرة.