هذه أسرع طريقة للتخلص من التدخين !

الطرق للتوقف عن التدخين والتخلص منه نهائياً. ولقد شملت الدراسة مجموعة من المدخنين الذي يحاولون الاقلاع عن التدخين بشكل نهائي. وبحسب نتائج الدراسة فأن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين بشكل مفاجئ أكثر نجاحاً من أقرانهم الذي يحاولون الإقلاع بشكل تدريجي.

وأظهرت الإحصائيات أن 25% من المدخنين ينجحون في الإقلاع عن التدخين باستخدام هذه الطريقة خلال 4 أسابيع، كما استطاع 42% من المدخنين الإقلاع نهائياً بعد مرور 6 أشهر، كما أثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يعتمدون التوقف التدريجي يفشلون غالباً في التوقف عن التدخين أو يعودون لممارسة هذه العادة غير الصحية بعد حوالي الاسبوعين من الإقلاع النهائي.