 إلزام شركات التامين بخصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

والإغلاق للشركات غير الملتزمة

إلزام شركات التامين بخصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات

إلزام شركات التامين بخصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات
فيفاء أون لاين- الرياض

قال المتحدث باسم شركات التأمين لدى عادل العيسى إن قرار تفعيل خصومات بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ السبت، وأن الإغلاق يهدد شركات التأمين التي لا تلتزم بتقديم الخصومات.

وأوضح العيسى أن الشركات التي لا تلتزم بتفعيل الخصومات التي تتراوح مابين 15-30% حسب سنوات خلو سجل المطالبات التي تتراوح مابين 1-3 سنوات، ستكون أمام خيارين إما التوقف عن العمل أو الإغلاق من قبل مؤسسة النقد.

وأبان أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ القرار في استقرار وتوازن قطاع التأمين، مضيفاً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن النظام يشمل خصم آخر على التأمين بنوعية الإلزامي وضد الغير كخصم “ولاء” والذي يصل إلى 10% في حال التجديد لدى الشركة السابقة.

وكانت “ساما” ألزمت شركات التأمين بتقدم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات، مشيرة في بيان لها أن نسبة الخصم تصل إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد بزيادة عدد السنوات لتصل إلى 30% لمن لم توجد له مطالبات حتى 3 سنوات.

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