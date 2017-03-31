 “الأمانة” تطلق تطبيق “ربيع الرياض” للأجهزة الذكية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

“الأمانة” تطلق تطبيق “ربيع الرياض” للأجهزة الذكية

“الأمانة” تطلق تطبيق “ربيع الرياض” للأجهزة الذكية
ربيع الرياض
فيفاء أون لاين- الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيق “ربيع الرياض” الإلكتروني للأجهزة الذكية، والذي تعرض من خلاله جميع الفعاليات والأخبار والصور والاحتفالات الخاصة بمهرجان ربيع الرياض في نسخته الـ ١٣ والذي يستمر لمدة عشرة أيام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء إجازة الربيع وانطلاق مهرجان “ربيع الرياض” الذي افتتحه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمس الخميس في موقعه الجديد على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي الأول.

ويقدم التطبيق الذي يعمل تحت بيئة نظام الأندرويد والـ iOS مواعيد وموقع المهرجان، كما يتيح للمتصفحين إمكانية المشاركة من خلاله في جائزة أفضل صورة تلتقط من خلال فعاليات المهرجان.

لتحميل التطبيق:

iOS

Android

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