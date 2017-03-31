تعليم جازان يرشح 10 طلاب للمشاركة في مشروع “تحدي القراءة العربية”

رشحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان, 10 طلاب من مدارس المنطقة في منافسات المرحلة الثالثة من مشروع “تحدي القراءة العربي”, الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

وأوضح منسق مشروع تحدي القراءة العربي بتعليم جازان محمد محنشي, أن ترشيح الطلاب الفائزين جاء خلال التصفيات النهاية التي عقدت أمس بمسرح الإدارة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي بين الطلاب المشاركين في المشروع البالغ عددهم 91 طالبا يمثلون 53 مدرسة بتعليم جازان وبعد إجراء التصفيات لهم تم ترشيح 10 طلاب ممن أتموا قراءة 50 كتاباً للمشاركة في المشروع للمنافسة في المرحلة الثالثة على مستوى المملكة التي ستقام في مدينة الرياض.

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