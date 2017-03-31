قوات الإحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بلدة سلواد شرق رام الله بعد مداهمة منازلهم.

وذكرت مصادر محلية في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من بينهم الأسير المحرر حمد حامد، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال قبل شهرين فقط بعد أن قضى في الاعتقال الإداري عام وثلاثة شهور.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة سلوان وأخضعتها للتفتيش الدقيق بعد تفجير أبوابها، ومن المنازل التي تم اقتحامها منزل عائلة الشهيد أنس حماد.

Share on: whatsapp