200 منشأة قطاع خاص سجلت في نظام رسوم الأراضي البيضاء

سجلت أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص في الرياض في نظام تسجيل الأراضي البيضاء في الوقت الذي أصدرت وزارة الإسكان أمس الأول، أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض لـ 245 أرضا، وبمساحة إجمالية تجاوزت 128 مليون متر مربع.

وستبدأ وزارة الإسكان غدا مطلع إبريل، بفرز الأراضي البيضاء المسجلة بعد تاريخ 13 ربيع الأول من 1438 بعد إحالة أوراقها إلى لجنة المخالفات والاعتراضات، نظرا لأن المسجلين بعد هذا التاريخ يعتبرون مخالفين، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وستفرض الوزارة على ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، غرامة قد تصل إلى 2.5%، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5%، من قيمة الأرض.

وحددت الوزارة ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف متر مربع فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتا إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.

فيما تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة ” سداد”، وذلك بالسداد عن طريق فروع المصارف عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للمصارف، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.

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