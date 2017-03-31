“الخارجية السعودية ” .. توضح حقيقة الغاء ديون العراق

علّق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية على الخبر المنشور في موقع وزارة الخارجية العراقية الذي نسب للوزير عادل الجبير عن كشفه نيّة السعودية إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، مؤكداً عدم صحة ما جاء في الخبر، حسب ما جاء على موقع وزارة الخارجية السعودية.

وأكد المصدر حرص السعودية على بناء أفضل العلاقات مع العراق “الشقيق”، وتكثيف التواصل بين المسؤولين في البلدين وعلى أعلى المستويات، والذي عكسه اللقاء الذي تم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن.

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