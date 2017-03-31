الاقتصاد التركي ينمو 2.9% في 2016 متجاوزًا التوقعات

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن اقتصاد البلاد نما بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 2.9 بالمئة في 2016 مع تعافيه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بعد انكماش في الربع الثالث.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي عقب انكماشه 1.3 بالمئة بعد التعديل في الربع الثالث. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي 1.8 بالمئة في الربع الثالث. وتجاوزت بيانات النمو التوقعات في استطلاع، التي أشارت إلى نمو نسبته 2.2 بالمئة في 2016 ككل و2.3 بالمئة في الربع الرابع.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، إن البيانات تشير الآن إلى نمو متوسط في الربع الأول وتسارع التعافي بدءا من منتصف الربع الثاني.

وأضاف في مقابلة بثتها قناة “خبر” التركية بعد نشر بيانات الناتج المحلي مباشرة، أن الاقتصاد نما بمعدل “أعلى بكثير” من المتوقع في 2016، مؤكدًا أن تركيا ستعاود السير في طريق النمو المرتفع إذا نالت التعديلات الدستورية التأييد في استفتاء 16 إبريل.

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