سامحيني لو بعثرتُ الحب في هذا الصباح ، لم أقصد إيذاء الصباح ولا بعثرة الحب فيه ، ولايستحق الحب أن يبعثر مثل بائع يريد أن يتخلص من بضاعته بأدنى سعر ،أو يبيعها لمن شاء دون شعور بقيمة ذلك أو تقدير ، سامحيني فعلاً ؛ أريد بعثرةالحب على طريقتي ، أريده يسابق عصافير الصباح نحو الحقول ، يسابق شعاع الشمس نحو الخدود الغضة المنتظرة من الظلام لإعلان ساعة الحب ، في الصباح كل شيء يبدو مختلفاً عما سواه ، كل القلوب متجهة بانشراح نحو يوم جديد ، يتجه معها الحب نحو الرياض الفاخرة ، نحو المساحات المتعددة ، نحو الزوايا والأركان ، يصعد إلى أعلى ،يهبط كما ارتفع ، يتجاوز المستحيل ، يخرج من حصن المستحيل ، يتحرك بانسياب دون عائق ، الحب المبعثر له نكهة البعثيران ، وجمال الألوان ، وروعة العنوان ، وشهادة الزمان ، الحب ليس آلة صماء حركتها صمت ،أو صمتها حركة ، هو كل التفاصيل البريئة ، هو التمرد الرائع لاستدرار العطف ، لاستكتاب الأدباء ، لاستنطاق الدموع من العيون ، عندما نحب نكتب من موقع اللاشعور نحو الشعور الصادق ، نحو كل ماهو جميل يستحق النبضات والعبرات ، في الصباح نبعثر الحب لكي يحظى بالمزيد من الإقبال ، يأخذه الجميع دون استثناء أو واسطة ، هو للجميع ومن أجل الجميع ، الحب هو نزعة الفطرة من أجل أن ترقى الفطرة وأن تكون هي عنوان الوفاء ومفاتيح العلاقات الخلاقة بين الأحياء ، الحب يورق من الصباح إلى المساء ، وفي الليل يكتب روعته .

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