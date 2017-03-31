تدشين مشروع العمل التطوعي في مدارس العارضة

دشن مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة العارضة للشؤون التعليمية عبدالله سفياني أمس, مشروع العمل التطوعي في الميدان التربوي لتنمية سلوك التعاون والتراحم وتربية قيم المواطنة والإحسان بين طلاب وطالبات المدارس والمجتمع, وزرعها في نفوس النشء, بحضور رئيس قسم النشاط الاجتماعي بتعليم جازان محمد النعمي.

وأوضح رئيس وحدة النشاط بمكتب العارضة عبده بن علي سالم في كلمة خلال حفل التدشين ,أن مشروع التطوع جاء انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة التي تحض على الخير وتدل عليه, وتعميقًا لمعاني التسامح والتراحم وزرعها في نفوس أبنائنا وبناتنا بما يحقق في نفوسهم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام ومنسوبيه كافة, مؤكدا على جميع قادة وقائدات المدارس أهمية تفعيل المشروع وفق ما جاء في الدليل التنظيمي وتفعيل مضامينه وتنفيذ فعالياته والتقيد بأدبياته, بما يضمن نجاح المشروع والوصول لتحقيق أهدافه الأساسية.

Share on: whatsapp