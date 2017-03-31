مقتل وإصابة العشرات إثر انفجار في باكستان

لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 بجروح إثر انفجار عنيف وقع صباح اليوم الجمعة، بالسوق الرئيسي في مدينة بارتشنار شمال غرب باكستان.

وقال شهود عيان، إن الانفجار وقع في سيارة مفخخة كانت مركونة في السوق، وأدى إلى تدمير عدد من المحال التجارية إلى جانب سقوط القتلى والجرحى.

وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة باراتشنار ومستشفيات المدن المجاورة لاستقبال الضحايا، وتوجهت فرقة من قوات الجيش الباكستاني إلى باراتشنار للمشاركة في أعمال الإغاثة ونقل الضحايا بالطائرات المروحية.

من جهته دان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الانفجار وعده بالعمل الإرهابي المرفوض تمامًا.