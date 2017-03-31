هنا موعد .. نتائج ⁧‫اختبارات قياس للقدرات‬⁩ العامة “الورقي”

‏⁧أعلن المركز الوطني للتقويم والقياس، أنه سيتم إعلان نتائج ⁧‫اختبارات القدرات‬⁩ العامة “الورقي”، للفترة الثانية يوم الاثنين الموافق 20-7-1438.

وكان المركز أنهى عقد اختبار القدرات العامة الفترة الثانية ( الورقيّة)، للعام الدراسي 1437هـ ـ 1438هـ، في حين أن التسجيل في الاختبارات المحوسبة مستمر طوال العام.

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وأوضح مدير إدارة العلاقات والاتصال والإعلام والمتحدث الرسمي لـ”قياس”، إبراهيم الرشيد، أنَّ المركز انتهى من إجراء اختبار القدرات العامة للفترة الثانية وفق الخطط المعمول بها عند كل اختبار ينظمه.

وأشار إلى أنّه “يعتبر اختبار القدرات العامة أحد شروط القبول في مؤسسات التعليم الجامعي، والقطاعات العسكرية لطلاب المرحلة الثانوية العامة”.

وبيّن أنّه “سيكون إعلان نتائج الاختبار بمشيئة الله في 17 نيسان/أبريل 2017م. وذلك عبر موقع المركز الإلكتروني ‪هنا“.

ولفت مدير الإعلام والاتصال إلى أنَّ “التسجيل للاختبارات عبر الحاسب الآلي مستمر، ومتاح للمتقدمين والمتقدمات يوميًا، وعلى مدار العام”.

وأضاف “يهدف مشروع الاختبارات المحوسبة إلى توفير مرونة في أوقات الاختبار، ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة، وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة، لاسيّما الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، وتوفير بنية موحدة لجميع المستفيدين مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة”‪.‬

وأردف “ضمن الخطة الاستراتيجية لافتتاح المقرات، افتتح المركز مقراً جديداً في محافظة محايل عسير والذي يعد المقر رقم 55 على مستوى المملكة، إضافة إلى وجود 20 مقراً دولياً”.

يذكر أنَّ “قياس” يقدم خدمة الدعم للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ‪@QiyasOnline‬