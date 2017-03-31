 جازان : شاهد .. مجهولين يُخربون كاميرا “ساهر” | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

بعد أيام من تشغيل النظام بالمنطقة

جازان : شاهد .. مجهولين يُخربون كاميرا “ساهر”

جازان : شاهد .. مجهولين يُخربون كاميرا “ساهر”
فيفاء أون لاين- متابعة

تعرضت إحدى كاميرات الرصد الآلي “ساهر” في مضايا بجازان للتخريب على يد مجهولين، وذلك بعد بدء تدشين المشروع بثلاثة أيام فقط، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة.

وأوضحت إدارة مرور جازان وفقاً لموقع أخبار 24 أن جهات الاختصاص ستحقق في واقعة تخريب إحدى كاميرات “ساهر”، لتقديم المخربين للعدالة بتهمة الاعتداء على أملاك عامة تعود ملكيتها للدولة.

يشار إلى أن أمير منطقة جازان كان قد دشن في حفل نظام “ساهر”، على أن يتم العمل في المرحلة الأولى بـ 11 كاميرا؛ فيما سيتم تشغيل 50 كاميرا أخرى خلال الأشهر المقبلة.

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