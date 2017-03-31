بعد أيام من تشغيل النظام بالمنطقة جازان : شاهد .. مجهولين يُخربون كاميرا “ساهر”

تعرضت إحدى كاميرات الرصد الآلي “ساهر” في مضايا بجازان للتخريب على يد مجهولين، وذلك بعد بدء تدشين المشروع بثلاثة أيام فقط، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة.

وأوضحت إدارة مرور جازان وفقاً لموقع أخبار 24 أن جهات الاختصاص ستحقق في واقعة تخريب إحدى كاميرات “ساهر”، لتقديم المخربين للعدالة بتهمة الاعتداء على أملاك عامة تعود ملكيتها للدولة.

يشار إلى أن أمير منطقة جازان كان قد دشن في حفل نظام “ساهر”، على أن يتم العمل في المرحلة الأولى بـ 11 كاميرا؛ فيما سيتم تشغيل 50 كاميرا أخرى خلال الأشهر المقبلة.