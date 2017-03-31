 ايداع معاش “رجب” ومبالغ الغذاء والكهرباء لمستفيدي الضمان | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

ايداع معاش “رجب” ومبالغ الغذاء والكهرباء لمستفيدي الضمان

ايداع معاش “رجب” ومبالغ الغذاء والكهرباء لمستفيدي الضمان
فيفاء أون لاين- متابعة

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، مبلغ معاشات شهر رجب لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي والبالغ عددهم حوالي 847 ألف أسرة.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة، الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين بلغت أكثر من 1.2 مليار ريال.

وأشار الفريان إلى أنه تم صرف معاش شهر رجب للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”.

ولفت إلى أن الوزارة أودعت اليوم كذلك، مساعدات الغذاء لشهر رجب لأكثر من 787 ألف مستفيد، بقيمة تزيد عن 176 مليون ريال، فيما تم إيداع المبالغ الخاصة ببرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء 787 ألف مستفيد، بإجمالي وصل إلى 91 مليون ريال، ليصل المبلغ المودع الإجمالي الخاص بشهر رجب إلى 1,49 مليار ريال.

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