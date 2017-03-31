أفراح المثيبي والخسافي

في ليلة ماطرة وأجواء جميلة احتفل كل من الاسرتين الكريمتين الأستاذ/ موسى بن سليمان أحمد المثيبي الفيفي
والأستاذ/ يزيد فرحان يزيد الخسافي الفيفي. .
بزواج الشاب عبدالله يزيد الخسافي على كريمة موسى سليمان. .المثيبي … وذلك مساء يوم أمس الخميس. .
في قاعة الأميرة للأفراح والمناسبات بالخط الدائري جنوب مدينة الرياض.
وسط حضور كثيف ومميز من الأقارب والأصدقاء لكلا الاسرتين .
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تخلل الحفل بعض الكلمات و الأهازيج والالعاب الشعبية. .والتي استمرت إلى ساعة متأخرة من الليل. .
وصحيفة فيفا إذ تهنيء الاسرتين الكريمتين والعريسين … وتتمنى لهما حياة سعيدة .
ويسر الصحيفة عرض بعض الصور لهذه المناسبة السعيدة. .
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