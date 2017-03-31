 أفراح المثيبي والخسافي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

أفراح المثيبي والخسافي

أفراح المثيبي والخسافي
فيفاء أون لاين ـ الرياض
في ليلة  ماطرة  وأجواء جميلة   احتفل   كل  من الاسرتين  الكريمتين الأستاذ/ موسى  بن سليمان  أحمد المثيبي   الفيفي
والأستاذ/ يزيد  فرحان يزيد  الخسافي  الفيفي. .
بزواج  الشاب  عبدالله يزيد   الخسافي على كريمة  موسى  سليمان. .المثيبي … وذلك  مساء يوم   أمس  الخميس. .
في قاعة  الأميرة  للأفراح  والمناسبات   بالخط  الدائري  جنوب  مدينة  الرياض.
وسط  حضور  كثيف  ومميز من الأقارب  والأصدقاء لكلا  الاسرتين  .
   .
تخلل الحفل  بعض الكلمات  و   الأهازيج   والالعاب   الشعبية. .والتي استمرت   إلى ساعة  متأخرة  من الليل. .
وصحيفة  فيفا  إذ  تهنيء  الاسرتين  الكريمتين  والعريسين   … وتتمنى   لهما حياة  سعيدة   .
ويسر  الصحيفة   عرض  بعض  الصور   لهذه  المناسبة  السعيدة. .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*