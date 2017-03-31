المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة يفوز بجائزة التميز السياحي كأفضل منشأة تدريب في المملكة

فاز المعهد العالي للسياحة والضيافة فرع منطقة الباحة، بجائزة التميز السياحي كأفضل منشأة تدريب سياحي في المملكة العربية السعودية لعام 2017م، وذلك ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات. وحضر ورعى حفل التكريم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وجاء حصول المعهد العالي للسياحة والضيافة على هذه الجائزة نظراً لما حققه من إنجازات في السنوات الماضية من تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي ورفد سوق العمل بمخرجات مؤهله عملياً ومهنياً عبر منهجية متميزة وبمعايير عالميه في مسارات التدريب التي يقدمها وبما يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال التعاون مع القطاع الخاص والحث على توطين الوظائف السياحية والفندقية. وقام باستلام الجائزة مدير عام المعهد العالي للسياحة والضيافة السيد علي بن جابر الذي أكد على أن رؤية المعهد الاستراتيجية للعام 2017 من حيث النمو والتوسع الكبير وضمن الاعتماد الدولي من جامعة HTMIالسويسريه، وادراج تخصصات جديدة تأتي ضمن خطط المعهد التدريبية كتخصص إدارة الفعاليات والمعارض وتخصص إدارة المطاعم وذلك تلبية لطلبات واحتياجات سوق العمل وخلق فرص وظيفية أكثر للشباب السعودي.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والضيافة الأستاذ ماجد الحكير، أن حصول المعهد على هذه الجائزة جاء بعد توفيق الله ثم دعم الشريك الاستراتيجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، وقال: سنستمر بالتوسع في خدمة مناطق المملكة بشكلٍ أكبر، مبيناً أنهم في المعهد العالي للسياحة والضيافة يعدون في الاستمرار بالتميز والتطوير الدائم ليكون المعهد هو الخيار الأول في صناعة جيل يحترف السياحة والضيافة.”