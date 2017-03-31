“النقد” .. نراقب الخلل الذي حدث في أنظمة بنك سامبا

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها تراقب عن كثب الخلل الذي حدث للأنظمة التقنية في مجموعة سامبا المالية، والذي ترتب عليه تعثر تقديمها عددًا من الخدمات المصرفية على الوجه المعتاد.

وبيَّنت المؤسسة أنه تبيَّن لها عدم وجود أي اختراق إلكتروني لأنظمة المجموعة، وأن الخلل ينحصر في أنظمتها التقنية، ولا علاقة له بأي بنوك أخرى بالسعودية.

ووجَّهت المؤسسة المجموعة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل، وعودتها لتقديم الخدمات المصرفية كافة لعملائها بالشكل المطلوب.

وقالت المؤسسة: “انطلاقًا من دورنا الرقابي سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاه المجموعة بعد التحقق من أسباب الخلل”.