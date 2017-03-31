 “التعليم”.. إعلان حركة النقل الخارجي في موعدها | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

“التعليم”.. إعلان حركة النقل الخارجي في موعدها

“التعليم”.. إعلان حركة النقل الخارجي في موعدها
فيفاء أون لاين ـ الرياض

أكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم أنه لا تغيير في موعد إعلان حركة النقل الخارجي، وأنه لا صحة لما يقال بتأثر الموعد المحدد بتمديد فترة التقديم.

وقالت الإدارة في حسابها على تويتر أنه “نظراً لكثرة الاستفسارات عن تأثر إعلان نتيجة الحركة الخارجية بتمديد فترة التقديم .. نوضح أن إعلانها سيكون في موعدها المحدد بإذن الله”.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أول أمس تمديد فترك التقديم على حركة النقل الخارجي حتى 1438/7/16هـ، نظراً لعدم تمكن عدد من المعلمين من استكمال التقديم على الحركة.

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