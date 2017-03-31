جامعة نجران تطلق خدمة “مزايا” لمنسوبيها

أطلقت جامعة نجران ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي، خدمة “مزايا” لمنسوبيها، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والجهات الخاصة داخل المنطقة وخارجها بمختلف الخدمات التي تقدمها من خدمات صحية وتعليمية وترفيهية، حيث حصلت الجامعة على عدة عروض من تلك الجهات لمنسوبيها وطلابها بعد التنسيق مع تلك الجهات للحصول على عروض تمكن المنتمين للجامعة من الاستفادة منها بخصم خاص، إلى جانب إبراز دور الجامعة المجتمعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير بن حسن العمري، أنه استمراراً لما تقدمه الجامعة لمنسوبيها حرصت منذ انطلاقتها على توفير بيئة علمية وعملية لكافة منسوبيها من موظفين وطلاب وذلك بحصولها على عروض مميزة من تلك الجهات تخدم كل من ينتمي لهذا الصرح لتسهم في رفع كفاءة الإنتاجية والمخرجات المحققة.

وبيّن العمري، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي وعدداً من أعضاء هيئة التدريس والإداريين لإطلاق خدمة “مزايا” بعد عمل دراسات وخطط لكل من شأنه خدمة الجامعة، مؤكداً الاستمرار بالتوسع في الحصول على مزايا خاصة في أغلب مناطق المملكة.

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