الخدمة المدنية تدعو للتقدم على 1894 وظيفة رجالية ونسائية .. هنا تفاصيلها

وظائف النساء 1438



وظائف الرجال 1438

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم لتلك الوظائف (رجال / نساء) سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر برنامج جدارة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام(رجال/ نساء) التي تلقت وزارة الخدمة المدنية طلبات إشغالها في نظام جدارة الى تاريخ 24/6/1438هـ.

أولاً : إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان:

بلغ إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان حسب حاجتها (1894) وظيفة شاغرة على النحو التالي :

ثانياً : مواعيد تقديم الطلبات:

ثالثاً : آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات) :

1. الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية .

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ، مع مراعاة التالي :

• المقر المدرج بدون قوسين هو مقر الوظيفة الاساسي (مقر المباشرة) والذي سوف يؤخذ بعين الاعتبار عند ترتيب أولويات الرغبات في الترشيح وسوف يلزم (المتقدم/ــه) بالمباشرة في هذا المقر.

• المقر الآخر المدرج بين قوسين يعكس (للمتقدم/ــه) الإدارة الرئيسية التابعة للجهة.

4. على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون أرفاق ملخص الطلب الذي تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال/ نساء(.

رابعاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

1. خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2. خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

3. خريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية.

4. خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

5. خريجي وخريجات درجة الماجستير.

6. خريجي وخريجات درجة الدكتوراه.

7. الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

8. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

9. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

10. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية و الترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الجهة الحكومية التي تتبع لها الوظيفة، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة و يمكن التقدم على الاعلان القادم .

11. الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة ثانياً لن يتاح لهم الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

12. تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة ولن يتاح إضافة أي رغبات مكانية لا يتوفر وظائف معلنة فيها .

13. )المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة .

خامساً : إيضاحات عامة :

1. هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال ( الأسئلة الأكثر شيوعاً ، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة ) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح .

2. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نموذج جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3. على كل (متقدم/ــه) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

4. الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ــه) إلى جانب عناصر المفاضلة ( المؤهل , المعدل التراكمي ، أقدمية التخرج ، درجة الاختبار “للوظائف التي تتطلب الاختبار”) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه ، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

5. وفقاً لما نصت عليه الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات ستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية : www.mcs.gov.sa

6. على من يتم إعلان (اسماؤهم/ن) اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين ومن (لايراجع/لا تراجع) أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف.

ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها في الملفين المرفقين أدناه:

وظائف النساء 1438



وظائف الرجال 1438