الكلية التقنية بأبها تعلن بدء التسجيل بالتدريب المجتمعي (أتقن)

ضمن مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يسر الكلية التقنية بأبها أن تعلن بدء التسجيل بالتدريب المجتمعي (أتقن ) للمرحلة الأولى 1438/7/19 هـ وذلك لتسجيل بالبرامج التالية :
1 – مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية
2 – مبادئ صيانة التمديدات الصحية
3- مبادئ صيانة السيارات
شروط التسجيل :
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء سعوديات أو من القبائل النازحة .
2- أن يمتلك هوية سارية المفعول .
3- أن لايقل عمر المتقدم عن 15 سنه 4- مراجعة الوحدة التدريبية لسداد أجور التسجيل بمبلغ 200 ريال خلال 3 أيام اعتبارا من تاريخ 1438/7/12 (أجور التسجيل غير مستردة ) .
صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية التقنية بأبها المهندس ابراهيم بن محمد مرفت.
ولتسجيل يرجى زيارة موقع مركز الأعمال
WWW.ctc.tvtc.gov.sa
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