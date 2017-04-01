 الكلية التقنية بأبها تعلن بدء التسجيل بالتدريب المجتمعي (أتقن) | فيفاء أون لاين
السبت, 4 رجب 1438 هجريا, الموافق 1 أبريل 2017 ميلاديا

ضمن مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الكلية التقنية بأبها تعلن بدء التسجيل بالتدريب المجتمعي (أتقن)

الكلية التقنية بأبها تعلن بدء التسجيل بالتدريب المجتمعي (أتقن)
أمجد الفيفي ـ أبها

ضمن مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يسر الكلية التقنية بأبها أن تعلن بدء التسجيل بالتدريب المجتمعي (أتقن ) للمرحلة الأولى 1438/7/19 هـ وذلك لتسجيل بالبرامج التالية :
1 – مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية
2 – مبادئ صيانة التمديدات الصحية
3- مبادئ صيانة السيارات

 شروط التسجيل :
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء سعوديات أو من القبائل النازحة .

2- أن يمتلك هوية سارية المفعول .

3- أن لايقل عمر المتقدم عن 15 سنه 4- مراجعة الوحدة التدريبية لسداد أجور التسجيل  بمبلغ 200 ريال خلال 3 أيام اعتبارا من تاريخ 1438/7/12 (أجور التسجيل غير مستردة ) .

صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية التقنية بأبها المهندس ابراهيم بن محمد مرفت. 

ولتسجيل يرجى زيارة موقع مركز الأعمال
 WWW.ctc.tvtc.gov.sa

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