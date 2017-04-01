الكلية التقنية بأبها تعلن بدء التسجيل بالتدريب المجتمعي (أتقن)

ضمن مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يسر الكلية التقنية بأبها أن تعلن بدء التسجيل بالتدريب المجتمعي (أتقن ) للمرحلة الأولى 1438/7/19 هـ وذلك لتسجيل بالبرامج التالية :

1 – مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية

2 – مبادئ صيانة التمديدات الصحية

3- مبادئ صيانة السيارات

شروط التسجيل :

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء سعوديات أو من القبائل النازحة .

2- أن يمتلك هوية سارية المفعول .

3- أن لايقل عمر المتقدم عن 15 سنه 4- مراجعة الوحدة التدريبية لسداد أجور التسجيل بمبلغ 200 ريال خلال 3 أيام اعتبارا من تاريخ 1438/7/12 (أجور التسجيل غير مستردة ) .

صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية التقنية بأبها المهندس ابراهيم بن محمد مرفت.

ولتسجيل يرجى زيارة موقع مركز الأعمال

WWW.ctc.tvtc.gov.sa