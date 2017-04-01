جاكرتا .. مظاهرات حاشدة تطالب بعزل حاكمها

احتشد آلاف الإندونيسيين وسط العاصمة جاكرتا في مظاهرة سلمية للمطالبة بعزل وسجن حاكم جاكرتا باسوكي بورناما المتهم بإهانة القرآن الكريم، والمتنافس في الانتخابات المحلية المقبلة يوم 19 أبريل/نيسان المقبل.

وأعلن المتظاهرون عن تأسيس حركة “مناهضة تزوير الانتخابات”، واستنكروا سعي الحكومة إلى إلغاء قرارات المحافظين ذات الصبغة الدينية والأخلاقية، مطالبين إياها بعدم تجريم العلماء وقادة الحراك الإسلامي.

كما طالبوا بإطلاق سراح محمد الخطاط الأمين العام لمنتدى الأمة المسلمة -وهي الجهة المنظمة للمظاهرة- الذي اعتقلته الشرطة مع خمسة آخرين من المنظمين بتهمة “التآمر على الدولة”، بعد ساعات من دعوتهم في مؤتمر صحفي إلى المسيرة وسط جاكرتا.

وتسبب الحاكم المنتهية ولايته بموجة احتجاجات في أكبر بلد مسلم، منذ اتخاذه موقفا مثيرا للجدل حول الإسلام، في ذروة الحملة الانتخابية، حين تعرض لتفسير بعض العلماء لآية قرآنية تنص على أن المسلم يجب ألا ينتخب إلا مسؤولا مسلما، واعتبره تفسيرا غير صحيح.

واستقطبت مظاهرات في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين مئات الآلاف من الإندونيسيين الذين طالبوا بعزل واعتقال حاكم جاكرتا الملقب “أهوك”.

وتصدّر أهوك في الدورة الأولى من الانتخابات في فبراير/شباط الماضي بحصوله على نحو 43% من الأصوات، وسيواجه في الدورة الثانية المقررة يوم 19 أبريل/نيسان المقبل، وزير التربية الإندونيسي السابق أنياس باسويدان الذي حصل على نحو 39% من الأصوات.

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