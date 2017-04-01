العراق .. مجزرة جديدة في الموصل ضحاياها مدنيين

قالت مصادر محلية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف جوي ومدفعي استهدف أحياء بالجانب الغربي من الموصل، وذلك تزامنا مع تأكيدات من مصادر اعلامية عربية بأن عدد قتلى القصف الجوي على حي الموصل الجديدة قبل أكثر من عشرة أيام، ارتفع إلى 700 حتى الآن.

وقالت مصادر في الدفاع المدني وشهود عيان إن عشرات القتلى والجرحى المدنيين سقطوا نتيجة قصف مدفعي وجوي استهدف أحياء 17 تموز والزنجيلي ورجم حديد، حيث تشهد هذه المناطق منذ يومين قصفا عنيفا أسفر عن مقتل العشرات.

وقالت الجزيرة نت إن قوات الشرطة الاتحادية تقصف مناطق المدنيين بصواريخ محلية الصنع، ونقل عن مسؤول عسكري في الحشد الشعبي أنه يتم استخدام صواريخ “القاهر” الإيرانية التي تصل قوتها التدميرية إلى دائرة قطرها 500م.

من جهة أخرى، قال شهود عيان إن عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض في حي الموصل الجديدة لا تزال مستمرة، وإنها تسير ببطء ولا تتناسب مع حجم الدمار بسبب قلة الإمكانيات. كما أظهرت صور جديدة بثها ناشطون حجم الدمار الهائل الذي أصاب الحي، حيث دمرت أزقة بكاملها لشدة القصف الذي شنته طائرات التحالف الدولي يوم 17 مارس/آذار الحالي.

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