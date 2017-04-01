كشافة “ثانوية الشقيري” تُدشن المبادرة التطوعية “كلنا إخوة”

ضمن برامج وخطط النادي الكشفي بثانوية الشقيري أطلق الفريق التطوعي بالنادي حملة ” كلنا إخوة ” وهي إحدى ثمار الأعمال التطوعية، والشراكات المجتمعية بين المدرسة وكافة قطاعات المجتمع. بتوزيع أكثر من مائتي وجبة غذائية على عمال النظافة والبنائين والمارة. كما شملت الحملة محافظة ضمد وعدداً من قراها ومركز الشقيري، بتوجيه من قائد المدرسة اﻷستاذ محمد مجلي ومشرف النشاط الطلابي الأستاذ إبراهيم زولي ومتابعة ميدانية من القائد الكشفي اﻷستاذ سليمان القويعي.

هذا وأوضح مشرف النشاط الأستاذ / إبراهيم زولي أن الفريق التطوعي يسهم في العديد من الفعاليات الإجتماعية والتكافلية والوطنية ، بهدف غرس ثقافة العمل التطوعي ودوره في تعزيز تنمية المجتمع الواحد ودور هؤلاء الشباب في هذه التنمية والدفع بهم لنشر ثقافة التواصل الايجابي بينهم.

عُقد الاجتماع بحضور عدد من المشرفين التربويين والقادة الكشفيين يتقدمهم اﻷستاذ يحي غبيري رئيس النشاط الكشفي بتعليم صبيا واﻷستاذ أحمد رشيد الحازمي رئيس رابطة الرواد بجازان والقائد الكشفي اﻷستاذ عادل مسحلي، ووكلاء المدرسة الأستاذ ناصر صافي واﻷستاذ فهد سويدي وبمشاركة اﻷستاذ عثمان مساوی .

وقد تم توزيعهم وفق خطة منظمة فيما ثمّن قائد المدرسة الأستاذ محمد مجلي لمشرف النشاط وللوحدة الكشفية دورهم التشجيعي لدعم المبادرات الشبابية الرائدة والفاعلة في مجتمعهم ودعمه للاستمرار في برامج العمل التطوعي، معرباً عن شكره لأعضاء الفريق والمتطوعين والنشاط الكشفي على ما يبذلونه من جهد وعمل مبارك وتفعيل حقيقي لأدوار النشاط داخل وخارج المدرسة.